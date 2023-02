Terzo Polo | Calenda | “Bene Iv | entro settembre partito unico”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti che Italia Viva abbia accettato la nostra proposta di accelerare sul. Il 28 riunirò il comitato politico della federazione per definire la road map.avremo finalmente undei liberal-democratici. Avanti”. Così Carlosu Twitter. “Matteo Renzi ha riunito ieri sera i parlamentari europei e italiani, i consiglieri regionali e i dirigenti di Italia Viva per discutere della proposta di costituire uncon Azione. Dopo oltre venti interventi, la riunione si è conclusa con il via libera all’accelerazione sul, anche in tempi stretti, a condizione che sia un percorso democratico dal basso e con ...