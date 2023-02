Terribile incidente in via Tiberina: morto un uomo, quattro feriti gravi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tremendo incidente nella tarda mattinata di oggi, 23 febbraio, a Roma, in via in Via Tiberina, all’altezza del km 7. Lo scontro è avvenuto poco dopo le ore 12:20 tra diverse auto al confine tra la Capital e Riano Flaminio. A causa del sinistro un uomo è morto sul colpo, mentre altre 4 persone sono rimaste ferite. Nel sinistro sono rimasti convolte 4 auto. quattro auto coinvolte, chiusa via Tiberina Lo scontro, violentissimo, ha provocato – oltre al decesso di un uomo – anche il ferimento grave di tre uomini e una donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere delle auto e consegnarle ai sanitari del 118, che hanno provveduto a portarle ai vari pronto soccorso di zona. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tremendonella tarda mattinata di oggi, 23 febbraio, a Roma, in via in Via, all’altezza del km 7. Lo scontro è avvenuto poco dopo le ore 12:20 tra diverse auto al confine tra la Capital e Riano Flaminio. A causa del sinistro unsul colpo, mentre altre 4 persone sono rimaste ferite. Nel sinistro sono rimasti convolte 4 auto.auto coinvolte, chiusa viaLo scontro, violentissimo, ha provocato – oltre al decesso di un– anche il ferimento grave di tre uomini e una donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere delle auto e consegnarle ai sanitari del 118, che hanno provveduto a portarle ai vari pronto soccorso di zona. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale ...

