Terremoto, su Siria e Turchia accesi i preziosi occhi dei satelliti Cosmo-SkyMed di Asi (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sulla Siria e la Turchia martoriate dal Terremoto del 6 febbraio scorso sono 'accesi' anche gli occhi dei satelliti Cosmo-SkyMed dell'Agenzia Spaziale Italiana che stanno svolgendo un "prezioso lavoro" nelle operazioni di soccorso e le attività post-sima. L'Agenzia Spaziale Italiana ha appena annunciato che il lavoro della costellazione dei satelliti radar di Asi "non si ferma" a 17 giorni dal primo violento Terremoto. I satelliti continuano infatti a 'guardare' le zone terremotate e l'Asi ha fatto sapere che ha "predisposto un piano di acquisizione dedicato per monitorare molte delle città che sono state interessate dal Terremoto".

