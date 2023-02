Terremoto in Turchia, l’appello di Ahmet studente a Bergamo: “Abbiamo bisogno del vostro aiuto” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Pubblichiamo e raccogliamo l’appello di Ahmet Yildiz, studente turco che sta frequentando l’Università di Bergamo a Dalmine. Sono Ahmet Yildiz, uno studente Turco dell’UniBg di Dalmine. Oggi Abbiamo bisogno del vostro supporto e aiuto. Come sapete, c’è stato un forte Terremoto in Turchia e migliaia di persone hanno perso la vita. Ora, in questo inverno gelido, migliaia di persone sono rimaste senza una casa e hanno bisogno di beni di prima necessità. Come Università di Bergamo, Abbiamo avviato una campagna di aiuti. Vi chiedo di supportarci più che potete in questi giorni difficili. Qui trovate la lista dei prodotti necessari. ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 febbraio 2023) Pubblichiamo e raccogliamodiYildiz,turco che sta frequentando l’Università dia Dalmine. SonoYildiz, unoTurco dell’UniBg di Dalmine. Oggidelsupporto e. Come sapete, c’è stato un forteine migliaia di persone hanno perso la vita. Ora, in questo inverno gelido, migliaia di persone sono rimaste senza una casa e hannodi beni di prima necessità. Come Università diavviato una campagna di aiuti. Vi chiedo di supportarci più che potete in questi giorni difficili. Qui trovate la lista dei prodotti necessari. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Si stringono le maglie della censura in #Turchia: Il Cons.supremo di Radio e Televisione (RTÜK),ente che regola e v… - ilpost : La repressione della Turchia contro i media che hanno criticato il governo sul terremoto - DPCgov : Unità di Crisi in collegamento con team di #protezionecivile italiano in #Turchia. Dopo la scossa di #terremoto di… - mihirdjin : RT @ultimenotizie: E' salito a 43.556 morti il bilancio del #terremoto devastante che lo scorso 6 febbraio ha colpito il sud della #Turchia… - AbiliProteggere : Comunicato Stampa congiunto di European Disability Forum e delle organizzazioni turca ed araba delle persone con di… -