Terremoto in Tagikistan | scossa di magnitudo 6 8

Un Terremoto di magnitudo 6,8 ha colpito l'est del Tagikistan alle 5,37 ora locale (l'una e 37 di notte in Italia). Lo ha reso noto l'Istituto geologico Usa. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 20,5 chilometri. L'epicentro era a 67 chilometri dalla cittadina di montagna di Murghob.

