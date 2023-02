Terre rare, l’accordo tra Sumitomo e MP Materials per bypassare la Cina (Di giovedì 23 febbraio 2023) È in corso e tutt’altro che completo, ma il processo di disaccoppiamento tra Occidente e Cina incomincia ad approfondirsi negli stadi industriali più importanti. Specialmente quelli legati alla trasformazione dei critical raw Materials in prodotti commercialmente appetibili per le industrie green-tech. Come le Terre rare. L’annuncio nella giornata di ieri da parte di Sumitomo Corporation – conglomerato industriale giapponese, attivo in diversi settori tra cui il mining, la trasformazione di metalli, la produzione di agenti chimici per il settore elettronico e la fabbricazione di magneti – e di MP Materials, azienda mineraria proprietaria del sito estrattivo di Mountain Pass, in California, va infatti in questa direzione. MP, infatti, è l’unico produttore attivo di concentrati di ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 febbraio 2023) È in corso e tutt’altro che completo, ma il processo di disaccoppiamento tra Occidente eincomincia ad approfondirsi negli stadi industriali più importanti. Specialmente quelli legati alla trasformazione dei critical rawin prodotti commercialmente appetibili per le industrie green-tech. Come le. L’annuncio nella giornata di ieri da parte diCorporation – conglomerato industriale giapponese, attivo in diversi settori tra cui il mining, la trasformazione di metalli, la produzione di agenti chimici per il settore elettronico e la fabbricazione di magneti – e di MP, azienda mineraria proprietaria del sito estrattivo di Mountain Pass, in California, va infatti in questa direzione. MP, infatti, è l’unico produttore attivo di concentrati di ...

