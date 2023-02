Terra amara, spoiler: la svolta di Sabahattin, arriva la clamorosa proposta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Una nuova vita sarà dietro l'angolo per Sabahattin Arcan a Terra amara. Lo sfortunato medico, infatti, come segnalano le anticipazioni della soap opera turca, finalmente imprimerà una svolta alla propria esistenza dopo anni trascorsi accanto a ?ermin. Attualmente stiamo vedendo che la Yaman è rimasta senza casa dal momento che Demir, dopo aver scoperto che la cugina ha accompagnato Zuleyha da un medico per aiutarla ad abortire illegalmente, ha dato fuoco alla sua villa. La donna chiederà ospitalità ad Hatip e diventerà presto la sua amante, condividendone anche le malefatte. Intanto, Sabahattin soccorrerà il nuovo Pubblico Ministero di Adana, Jülide Yalç?nkaya, la quale avrà una crisi glicemica legata alla patologia di cui soffre, il diabete. In poco tempo, tra i due nascerà una forte sintonia che ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 febbraio 2023) Una nuova vita sarà dietro l'angolo perArcan a. Lo sfortunato medico, infatti, come segnalano le anticipazioni della soap opera turca, finalmente imprimerà unaalla propria esistenza dopo anni trascorsi accanto a ?ermin. Attualmente stiamo vedendo che la Yaman è rimasta senza casa dal momento che Demir, dopo aver scoperto che la cugina ha accompagnato Zuleyha da un medico per aiutarla ad abortire illegalmente, ha dato fuoco alla sua villa. La donna chiederà ospitalità ad Hatip e diventerà presto la sua amante, condividendone anche le malefatte. Intanto,soccorrerà il nuovo Pubblico Ministero di Adana, Jülide Yalç?nkaya, la quale avrà una crisi glicemica legata alla patologia di cui soffre, il diabete. In poco tempo, tra i due nascerà una forte sintonia che ...

