Teresa Mannino al Creberg con "Il giaguaro mi guarda storto"

Bergamo. Teresa Mannino arriva a Bergamo. Sarà in scena al teatro Creberg con lo spettacolo "Il giaguaro mi guarda storto" sabato 4 marzo alle 21 e domenica 5 marzo alle 16. Illustrando questo lavoro, Teresa Mannino afferma: "Ritorno sui palchi dei teatri piena di desideri, racconti e interrogativi. Il primo desiderio è quello di ritrovarvi, scambiare sguardi con ogni spettatrice e con ogni spettatore seduto in platea dalla prima all'ultima fila, nessuno escluso, per scoprire chi siamo diventati dopo questa assenza epocale. Dai racconti d'infanzia alla difficile relazione che abbiamo con l'attesa, dalla perplessità nei confronti degli animali umani alla stima per le formiche, il filo conduttore sarà il desiderio, stupore vitale che accende sogni, ...

