Tentazione 4 giorni e tante dimissioni: «Nella meccanica il malessere esiste» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Settore inquieto. Nell’ultimo anno le persone che hanno lasciato il lavoro cresciute del 25%. Nieri (Fim-Cisl): «La pandemia vero spartiacque, si insegue una migliore qualità della vita». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Settore inquieto. Nell’ultimo anno le persone che hanno lasciato il lavoro cresciute del 25%. Nieri (Fim-Cisl): «La pandemia vero spartiacque, si insegue una migliore qualità della vita».

