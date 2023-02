Tenta di rapinare un ristornare a Posillipo con un coltello: arrestato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tenta di rapinare un ristornare a Posillipo con un coltello prelevato dalla cucina del locale, arrestato un 43enne Tenta di rapinare un ristornare, fermato il responsabile. Ieri mattina gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso un ristorante di via Manzoni per una segnalazione di una rapina. Gli operatori, giunti sul posto, hanno sorpreso un uomo che brandendo un coltello stava rovistando dietro al bancone della zona bar; lo stesso, alla loro vista, li ha minacciati fino a quando i poliziotti, dopo una colluttazione, sono riusciti a disarmarlo e bloccarlo trovandolo in possesso di 620 euro. Gli agenti hanno accertato che ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023)diuncon unprelevato dalla cucina del locale,un 43ennediun, fermato il responsabile. Ieri mattina gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso un ristorante di via Manzoni per una segnalazione di una rapina. Gli operatori, giunti sul posto, hanno sorpreso un uomo che brandendo unstava rovistando dietro al bancone della zona bar; lo stesso, alla loro vista, li ha minacciati fino a quando i poliziotti, dopo una colluttazione, sono riusciti a disarmarlo e bloccarlo trovandolo in possesso di 620 euro. Gli agenti hanno accertato che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quellochenonsi5 : RT @quellochenonsi5: @RTaverBella @ivocamic È quello che succede quando qualche idiota tenta di rapinare uno di noi, solo che di solito l'i… - quellochenonsi5 : @RTaverBella @ivocamic È quello che succede quando qualche idiota tenta di rapinare uno di noi, solo che di solito… - Calliopeeee_ : RT @johnwxsherlock: Nessuno: Il borseggiatore fuori dall’hotel di Sanremo che tenta di rapinare uno dei cantanti in gara: - johnwxsherlock : Nessuno: Il borseggiatore fuori dall’hotel di Sanremo che tenta di rapinare uno dei cantanti in gara: - CorriereCitta : Roma, Tiburtino come il Bronx: baby gang aggredisce e tenta di rapinare i passanti -