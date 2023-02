Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : Voléeee?? A Buenos Aires, Fabio Fognini e Simone Bolelli vincono il torneo di doppio, sconfiggendo in finale la co… - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Merida, Giorgi e Cocciaretto ai quarti - flamanc24 : RT @ariafritta: il rio open si è trasformato in un torneo di beach tennis e io lo scopro solo ora - lorenzofares : Le 8 teste di serie, ad oggi, del torneo #ATP500 di Acapulco ???? 1 Alcaraz ???? 2 Ruud ???? 3 Fritz ???? 4 Rune ???? 5 Norr… - lorenzofares : Stefanos #Tsitsipas ???? non giocherà il torneo #ATP500 di Acapulco ???? Fonte: Stefanos Tsitsipas #tennis #22febbraio #atp -

Il 27enne britannico, seconda forza del, si impone per 7 - 5 7 - 5 su Thiago Monteiro e per un posto in semifinale se la vedrà con Hugo Dellien, vittorioso in rimonta per 1 - 6 6 - 2 6 - 2 ...La 31enne di Macerata elimina Parrizas Diaz, l'altra azzurra si impone sulla Wang MERIDA (MESSICO) - Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto hanno centrato l'ingresso nei quarti di finale del "Merida ...

Tennis, la licatese Dalila Spiteri trionfa al torneo ITF di Sharm El Sheikh Qui Licata

Tennis: Torneo Merida, Giorgi e Cocciaretto ai quarti Tiscali

Tennis: Torneo Merida, Linette e Stephens al secondo turno Tiscali

Tennis, Stefanos Tsitsipas salta il torneo di Acapulco OA Sport

Tennis, Jannik Sinner stakanovista: a Marsiglia giocherà il terzo torneo di fila Eurosport IT

La 31enne di Macerata elimina Parrizas Diaz, l'altra azzurra si impone sulla Wang MERIDA (MESSICO) (ITALPRESS) - Camila Giorgi ed ...Il 27enne britannico, seconda forza del torneo, si impone per 7-5 7-5 su Thiago Monteiro e per un posto in semifinale se la vedrà con Hugo Dellien, vittorioso in rimonta per 1-6 6-2 6-2 sullo slovacco ...