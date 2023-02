Tennis, Nick Kyrgios: “Per McEnroe, Sampras ed Agassi non ci sarebbero speranze oggi” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Fermo ai box per recuperare dall’infortunio di inizio anno, a causa del quale è stato costretto a rinunciare al primo Slam stagionale, Nick Kyrgios torna a far parlare di sé. L’australiano ieri, ospite del podcast “Impaulsive” (organizzato dallo youtuber americano Logan Paul), come di consueto non ha avuto peli sulla lingua. Facendo un confronto tra le stelle del Tennis moderno e quelle del passato: “In nessun modo McEnroe, Sampras o Agassi potrebbero sopravvivere nel Tennis di oggi; se Jordan potrebbe essere tra i migliori anche nel 2023, per loro non ci sarebbero speranze. Ovviamente. In questa mia considerazione non c’è nulla di personale. McEnroe è un bravo ragazzo, anche se un po’ matto”. Sul suo ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Fermo ai box per recuperare dall’infortunio di inizio anno, a causa del quale è stato costretto a rinunciare al primo Slam stagionale,torna a far parlare di sé. L’australiano ieri, ospite del podcast “Impaulsive” (organizzato dallo youtuber americano Logan Paul), come di consueto non ha avuto peli sulla lingua. Facendo un confronto tra le stelle delmoderno e quelle del passato: “In nessun modopotrebbero sopravvivere neldi; se Jordan potrebbe essere tra i migliori anche nel 2023, per loro non ci. Ovviamente. In questa mia considerazione non c’è nulla di personale.è un bravo ragazzo, anche se un po’ matto”. Sul suo ...

