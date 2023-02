Tennis, Kyrgios: “McEnroe, Sampras o Agassi non potrebbero sopravvivere oggi” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Tennista australiano, Nick Kyrgios, ha parlato dell’epoca Tennistica attuale e dei progressi realizzati negli ultimi tempi. Queste le sue parole ai microfoni del podcast “Impaulsive”, in primo luogo sul confronto tra Tennis presente e passato: “n nessun modo McEnroe, Sampras o Agassi potrebbero sopravvivere nel Tennis di oggi; se Jordan potrebbe essere tra i migliori anche nel 2023, per loro non ci sarebbero speranze. Ovviamente. In questa mia considerazione non c’è nulla di personale. McEnroe è un bravo ragazzo, anche se un po’ matto”. Successivamente sui progressi della scorsa stagione e attuali ha aggiunto: “È grazie anche alla mia fidanzata che sto giocando il mio miglior ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ilta australiano, Nick, ha parlato dell’epocatica attuale e dei progressi realizzati negli ultimi tempi. Queste le sue parole ai microfoni del podcast “Impaulsive”, in primo luogo sul confronto trapresente e passato: “n nessun modoneldi; se Jordan potrebbe essere tra i migliori anche nel 2023, per loro non ci sarebbero speranze. Ovviamente. In questa mia considerazione non c’è nulla di personale.è un bravo ragazzo, anche se un po’ matto”. Successivamente sui progressi della scorsa stagione e attuali ha aggiunto: “È grazie anche alla mia fidanzata che sto giocando il mio miglior ...

