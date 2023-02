Tennis, ATP Rio de Janeiro 2023: Alcaraz e Fognini vincono dopo lo stop, Norrie e Dellien ai quarti (Di giovedì 23 febbraio 2023) dopo lo stop per la pioggia, si sono completati i match del primo turno nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Tra coloro che dovevano completare il loro incontro c’erano Fabio Fognini e Carlos Alcaraz, che saranno avversari nel prossimo turno. Il ligure ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria nel 2023, battendo il cileno Tomas Barrios Vera per 6-2 6-3; mentre il numero due del mondo ha sconfitto il Tennista di casa Mateus Alves con un duplice 6-4. Esce di scena la testa di serie numero cinque, l’argentino Diego Schwartzman, sconfitto nettamente in due set dal serbo Dusan Lajovic con il punteggio di 6-1 6-4. Adesso per Lajovic ci sarà la sfida con il connazionale Laslo Djere. A proposito di derby ce ne è stato uno tutto spagnolo tra Bernabe Zapata Miralles e Jaume ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023)loper la pioggia, si sono completati i match del primo turno nel torneo ATP 500 di Rio de. Tra coloro che dovevano completare il loro incontro c’erano Fabioe Carlos, che saranno avversari nel prossimo turno. Il ligure ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria nel, battendo il cileno Tomas Barrios Vera per 6-2 6-3; mentre il numero due del mondo ha sconfitto ilta di casa Mateus Alves con un duplice 6-4. Esce di scena la testa di serie numero cinque, l’argentino Diego Schwartzman, sconfitto nettamente in due set dal serbo Dusan Lajovic con il punteggio di 6-1 6-4. Adesso per Lajovic ci sarà la sfida con il connazionale Laslo Djere. A proposito di derby ce ne è stato uno tutto spagnolo tra Bernabe Zapata Miralles e Jaume ...

