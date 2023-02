Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Antonella, Antonino, Micol e Nikita? Sondaggi e percentuali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nuova puntata del Grande Fratello Vip e nuovi colpi di scena. Dopo l’eliminazione, un po’ inaspettata, di Sarah Altobello, che però ha ottenuto il biglietto di ritorno e ha rivarcato la soglia della porta rossa restando a tutti gli effetti una concorrente del reality, altri vipponi sono finiti al Televoto. E, quindi, a rischio, a poche settimane dalla finale. Dopo mesi e mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Chi verrà eliminato? Cosa deciderà di fare il pubblico da casa? Antonella, Antonino, Micol e Nikita stasera al Televoto al GF VIP Al Televoto, quindi a rischio eliminazione, sono finiti ben quattro concorrenti. Tutti, a loro modo, protagonisti di questa edizione, la più lunga della storia del reality condotto da Alfonso Signorini. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nuova puntata del Grande Fratello Vip e nuovi colpi di scena. Dopo l’eliminazione, un po’ inaspettata, di Sarah Altobello, che però ha ottenuto il biglietto di ritorno e ha rivarcato la soglia della porta rossa restando a tutti gli effetti una concorrente del reality, altri vipponi sono finiti al. E, quindi, a rischio, a poche settimane dalla finale. Dopo mesi e mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Chi verrà? Cosa deciderà di fare il pubblico da casa?stasera alal GF VIP Al, quindi a rischio eliminazione, sono finiti ben quattro concorrenti. Tutti, a loro modo, protagonisti di questa edizione, la più lunga della storia del reality condotto da Alfonso Signorini. ...

