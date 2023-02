Telelombardia acquista i diritti della Coppa del Re

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il direttore diFabio Ravezzani ha annunciato che l’emittente trasmetterà le ultime partite, finalissima compresa,nazionale spagnola ovvero la Copa del Rey. Così il direttore diall’annuncio dell’acquisto deidel Re: «Ho il piacere di comunicarvi chee tv collegate hanno acquisito in esclusiva ifase finale didel Re. Cinque sfide formidabili (Real-Barca andata e ritorno) da vedere in diretta a partire da mercoledì prossimo». Le prime semifinali si svolgeranno tra il primo ed il 2 marzo e saranno visibili in chiaro. Il due marzo sarà la volta del grande incontro tra Real Madrid e Barcellona. Di seguito il ...

La squadra di Luciano Spalletti è incontenibile anche in Champions League e la qualificazione ai quarti di finale può presto diventare realtà.