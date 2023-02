Tecnologie del futuro, Ey e Luiss: il 30% delle imprese nel mondo sta investendo nel metaverso e in Nft (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il 30% delle aziende italiane ed estere ha già investito o intende investire nelle principali Tecnologie emergenti, tra cui il metaverso e Nft e il 25% intende farlo nel corso del 2023 ma i governi dovrebbero regolamentare il mercato ulteriormente, in quanto la normativa vigente non risulta essere completamente adeguata a rispondere ai diversi scenari abilitati dal Web 3.0. È quanto emerge dal report “Web 3.0: metaverso e Nft”, realizzato da EY, in collaborazione con il Centro di ricerca in strategic change di Luiss Guido Carli. Dall’indagine realizzata intervistando oltre 100 ceo e top manager di alcune delle più importanti aziende italiane e estere emerge il notevole potenziale del Web 3.0 nel modellare i futuri modelli di business delle imprese, ma ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il 30%aziende italiane ed estere ha già investito o intende investire nelle principaliemergenti, tra cui ile Nft e il 25% intende farlo nel corso del 2023 ma i governi dovrebbero regolamentare il mercato ulteriormente, in quanto la normativa vigente non risulta essere completamente adeguata a rispondere ai diversi scenari abilitati dal Web 3.0. È quanto emerge dal report “Web 3.0:e Nft”, realizzato da EY, in collaborazione con il Centro di ricerca in strategic change diGuido Carli. Dall’indagine realizzata intervistando oltre 100 ceo e top manager di alcunepiù importanti aziende italiane e estere emerge il notevole potenziale del Web 3.0 nel modellare i futuri modelli di business, ma ...

