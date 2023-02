Taylor Swift eletta da IFPI ‘Global Recording Artist’ 2022, ed è record (Di giovedì 23 febbraio 2023) Taylor Swift può aggiungere un altro record al suo personale palmarès già parecchio affollato di riconoscimenti prestigiosi. L’ultimo in ordine di tempo arriva da IFPI (organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo) che ha nominato la cantautrice Global recording Artist 2022. È la terza volta che la superstar vince tale titolo, mettendo, così, a segno un primato nella storia del premio IFPI. Grafica da Ufficio Stampa FIMI La classifica tiene in considerazione l’intero corpus di opere e viene calcolata sulla base della performance mondiale durante l’anno nei formati digitali e fisici, dagli stream ai vinili. Presenza regolare nella IFPI Global Artist Chart, Taylor Swift di anno ... Leggi su funweek (Di giovedì 23 febbraio 2023)può aggiungere un altroal suo personale palmarès già parecchio affollato di riconoscimenti prestigiosi. L’ultimo in ordine di tempo arriva da(organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo) che ha nominato la cantautrice GlobalArtist. È la terza volta che la superstar vince tale titolo, mettendo, così, a segno un primato nella storia del premio. Grafica da Ufficio Stampa FIMI La classifica tiene in considerazione l’intero corpus di opere e viene calcolata sulla base della performance mondiale durante l’anno nei formati digitali e fisici, dagli stream ai vinili. Presenza regolare nellaGlobal Artist Chart,di anno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eDashwood_ : oggi burn-out ho bisogno di sentire soon you'll get better di taylor swift asap persone smettetela di parlarmi - _TorixSpring_ : RT @artvhazza: comunque fatemelo dire che un po’ mi stanno girando i coglioni che taylor swift venga attaccata perché ha così tante canzoni… - artvhazza : comunque fatemelo dire che un po’ mi stanno girando i coglioni che taylor swift venga attaccata perché ha così tant… - lvftm3nsch : RT @intaysarms: un pensiero a chi credeva che taylor swift non fosse più rilevante - lixi_mr : RT @alessiaaaaaa__: #piecurosa x midnight rain - taylor swift, amatemi non odiatemi ????? || carmine di salvo rosa ricci mare fuori 3 edit f… -