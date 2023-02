Taylor Swift ancora da record: è lei l’artista più ascoltata del 2022 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Life&People.it ancora un record per la cantautrice statunitense più apprezzata degli ultimi vent’anni. la IFPI, Federazione dell’industria discografica mondiale ha decretato che l’artista riuscita a vendere più dischi nel 2022 è Taylor Swift. Un risultato incredibile che certifica l’enorme impatto culturale della cantante, specie se consideriamo che “Midnight”, l’ultima fatica discografica della nostra, è uscita solo 21 ottobre scorso, dunque quasi a fine anno. Una terza volta da record Non è la prima volta che Taylor Swift viene proclamata Global recording Artist. La superstar infatti aveva già vinto questo ambitissimo riconoscimento in altre due occasioni, ovvero nel 2014 e nel 2019. Essendo l’unica a vincere ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 23 febbraio 2023) Life&People.itunper la cantautrice statunitense più apprezzata degli ultimi vent’anni. la IFPI, Federazione dell’industria discografica mondiale ha decretato cheriuscita a vendere più dischi nel. Un risultato incredibile che certifica l’enorme impatto culturale della cantante, specie se consideriamo che “Midnight”, l’ultima fatica discografica della nostra, è uscita solo 21 ottobre scorso, dunque quasi a fine anno. Una terza volta daNon è la prima volta cheviene proclamata Globaling Artist. La superstar infatti aveva già vinto questo ambitissimo riconoscimento in altre due occasioni, ovvero nel 2014 e nel 2019. Essendo l’unica a vincere ...

