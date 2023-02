Tár: gli eredi di Leonard Bernstein "confermano" che Lydia è stata una studentessa del padre (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gli eredi del direttore d'orchestra Leonard Bernstein hanno ironicamente risposto a un dubbio del regista Todd Field "confermando" che Lydia Tár è stata un'allieva del padre. Nel film diretto da Todd Field la protagonista Lydia Tár, interpretata da Cate Blanchett, sostiene di aver avuto come mentore Leonard Bernstein e ora gli eredi del direttore d'orchestra sono intervenuti sulla questione, confermando il legame. Il regista del lungometraggio aveva parlato dell'elemento presente nella storia sostenendo che il personaggio stesse mentendo per dare più spessore e prestigio alla sua immagine pubblica. Field, parlando delle dichiarazioni che il personaggio di Lydia compie in TAR, aveva spiegato: "Sarebbe ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023) Glidel direttore d'orchestrahanno ironicamente risposto a un dubbio del regista Todd Field "confermando" cheTár èun'allieva del. Nel film diretto da Todd Field la protagonistaTár, interpretata da Cate Blanchett, sostiene di aver avuto come mentoree ora glidel direttore d'orchestra sono intervenuti sulla questione, confermando il legame. Il regista del lungometraggio aveva parlato dell'elemento presente nella storia sostenendo che il personaggio stesse mentendo per dare più spessore e prestigio alla sua immagine pubblica. Field, parlando delle dichiarazioni che il personaggio dicompie in TAR, aveva spiegato: "Sarebbe ...

