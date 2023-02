Tajani: "Sì alle armi, ma serve una pace giusta" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il ministro degli Esteri Antonio Tajani alle Nazioni Unite: «L’uso del nucleare sarebbe la fine per Putin» Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il ministro degli Esteri AntonioNazioni Unite: «L’uso del nucleare sarebbe la fine per Putin»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Il Governo italiano lavora per una pace giusta che garantisca la libertà e l'indipendenza dell'#Ucraina, per contri… - Antonio_Tajani : Il Governo italiano lavora per una pace giusta che garantisca la libertà e l'indipendenza dell'#Ucraina, per contri… - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'Sono passati due anni dalla tragica morte dell'ambasciatore Luca Attanasio in Congo, oltre all'… - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'Sono passati due anni dalla tragica morte dell'ambasciatore Luca Attanasio in Congo, oltre all'… - CominiVittorio : @eroe_max @Antonio_Tajani Io aspetterei la stesura della norma definitiva che sicuramente conterrà aggiustamenti pr… -