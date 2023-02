Tajani, ecco l'incontro col Segretario Generale Onu Antonio Guterres (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani si è recato a New York per partecipare alla seduta dell'Onu sul ritiro immediato e incondizionato della Russia dal territorio dell'Ucraina alla vigilia dell'anniversario dall'inizio dell'invasione. Per l'occasione ha incontrato il Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres.Fonte: Agenzia Vista/ Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Ministro degli Esterisi è recato a New York per partecipare alla seduta dell'Onu sul ritiro immediato e incondizionato della Russia dal territorio dell'Ucraina alla vigilia dell'anniversario dall'inizio dell'invasione. Per l'occasione ha incontrato ildell'Onu.Fonte: Agenzia Vista/ Alexander Jakhnagiev

