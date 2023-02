Taglio, piega e… filler: scoperto finto medico, due denunce nel salone della parrucchiera (Di giovedì 23 febbraio 2023) Avevano allestito un centro di medicina estetica abusivo nei locali interni del coiffeur. Una finta dottoressa esercitava la professione medica nei locali di una parrucchiera, somministrando alle proprie clienti anche filler. Le due donne pensavano di farla franca, contando sul fatto che probabilmente non sarebbero mai stati svolti controlli nei locali interni al salone di bellezza. Non avevano preso in considerazione che avrebbero potuto svolgersi accertamenti. Una indagine che è scattata ieri mattina e che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati del finto medico e della titolare del negozio. Il blitz dei Carabinieri del Nas Nella mattina di ieri a Colleferro, nell’ambito di un più esteso piano di controllo e monitoraggio dell’abusivismo dell’attività sanitaria, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Avevano allestito un centro di medicina estetica abusivo nei locali interni del coiffeur. Una finta dottoressa esercitava la professione medica nei locali di una, somministrando alle proprie clienti anche. Le due donne pensavano di farla franca, contando sul fatto che probabilmente non sarebbero mai stati svolti controlli nei locali interni aldi bellezza. Non avevano preso in considerazione che avrebbero potuto svolgersi accertamenti. Una indagine che è scattata ieri mattina e che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati deltitolare del negozio. Il blitz dei Carabinieri del Nas Nella mattina di ieri a Colleferro, nell’ambito di un più esteso piano di controllo e monitoraggio dell’abusivismo dell’attività sanitaria, i ...

