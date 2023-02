Tagli all’indennità | scure 5S contro la casta siciliana Presentato un ddl per dimezzare gli stipendi dei consiglieri arrivati a 12 523 | 07 euro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Poco più di dieci giorni fa l’Assemblea regionale(Ars) ha blindato la legge, varata nove anni fa, sulla rivalutazione dei trattamenti degli onorevoli in base al costo della vita. Lo ha fatto bocciando un emendamento che ne prevedeva l’abolizione, discusso intorno alle tre di notte. Per l’intero 2023, dunque, rimane confermato l’aumento di 890al mese in busta paga per i 70 deputati regionali. A fare quadrato attorno alla rivalutazione Istat è stata una maggioranza trasversale, che per difendere quello che viene ritenuto “un diritto” ha dovuto fare ricorso al voto segreto. Gli unici a schierarsil’aumento deglisono stati i Cinque Stelle e FdI. Persino Cateno De Luca di Sud chiama Nord non ha votato l’emendamento che lui stesso avevaper bloccare l’adeguamento ...