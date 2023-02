Tabellone Wta Dubai 2023: torna in campo Sabalenka, Paolini e Trevisan al via (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Tabellone principale del torneo WTA 1000 di Dubai 2023, in programma negli Emirati Arabi dal 19 al 25 febbraio. Iga Swiatek è la prima testa di serie di uno dei tornei con il campo partecipanti più importanti della stagione. C’è attesa per il ritorno in campo di Aryna Sabalenka a poche settimane di distanza dal suo primo trionfo slam agli Australian Open. Martina Trevisan non ha pescato bene e dovrà vedersela contro Petra Kvitova. Jasmine Paolini ha superato le qualificazioni e attende di conoscere la sua avversaria. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone WTA Dubai 2023 SEMIFINALI (1) Swiatek vs (5) Gauff (3) Pegula vs Krejcikova QUARTI DI FINALE (1) Swiatek b. Pliskova rit.(5) Gauff b. Keys ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ilprincipale del torneo WTA 1000 di, in programma negli Emirati Arabi dal 19 al 25 febbraio. Iga Swiatek è la prima testa di serie di uno dei tornei con ilpartecipanti più importanti della stagione. C’è attesa per il ritorno indi Arynaa poche settimane di distanza dal suo primo trionfo slam agli Australian Open. Martinanon ha pescato bene e dovrà vedersela contro Petra Kvitova. Jasmineha superato le qualificazioni e attende di conoscere la sua avversaria. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIWTASEMIFINALI (1) Swiatek vs (5) Gauff (3) Pegula vs Krejcikova QUARTI DI FINALE (1) Swiatek b. Pliskova rit.(5) Gauff b. Keys ...

