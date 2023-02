(Di giovedì 23 febbraio 2023) Ilprincipale dell’ATP 250 di, in programma nella città transalpina dal 20 al 26 febbraio. Jannik, a meno di forfait dell’ultima ora, dovrebbe chiudere qui il suo mese di febbraio sui campi indoor europei.di, potrebbe esordire contro quell’Arthur Fils affrontato pochi giorni fa nella semifinale di Montpellier. Il primo favorito del seeding è Hubert, che però non sta attraversando un gran periodo di forma. Oltre al già citato Fils è presente anche un’altra delle giovani promesse francesi, ovvero Van Assche. COPERTURA TV MONTEPREMIATPSECONDO TURNO (1)vs Riedi M.Ymer b. (6) Goffin ritiro (4) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : ATP Miami 2023 nove italiani partiranno dal tabellone principale. Jannik Sinner guida la truppa azzurra - #Miami… - OA_Sport : ATP Miami 2023, nove italiani partiranno dal tabellone principale. Jannik Sinner guida la truppa azzurra - - infoitsport : ATP Rio de Janeiro 2023, il tabellone di Lorenzo Musetti - zazoomblog : Tabellone Atp Marsiglia 2023: Sinner è la seconda testa di serie Hurkacz la prima - #Tabellone #Marsiglia #2023:… - infoitsport : Atp Marsiglia, Sinner ci riprova: ci saranno anche loro, il tabellone completo -

ILDELL'500 DI RIO CRISI NERA PER SCHWARTZMAN " Tra gli altri match di giornata del Rio Open by Claro va sicuramente segnalata l' ennesima sconfitta di Schwartzman. L'argentino ha ......ultimi anni una crescente nidiata di giovani tennisti italiani sta scalando le classifiche, ... " Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022

Atp 250 Marsiglia: tabellone, calendario, date, orari, tv Today.it

ATP Marsiglia 2023, il tabellone di Jannik Sinner: diverse vecchie conoscenze recenti all’orizzonte OA Sport

Tabellone Atp Marsiglia 2023: Sinner è la seconda testa di serie ... SPORTFACE.IT

Atp 500 Rio de Janeiro: tabellone, calendario, date, orari, tv Today.it

ATP Rio, il tabellone: Alcaraz grande favorito, anche Musetti e Fognini al via Ubitennis

Luca Nardi si è qualificato per i quarti di finale del 'Bengaluru Open', ricco Challenger ATP dotato di un montepremi di 130.000 dollari che si ...È quello dell’estremità inferiore del tabellone e i protagonisti saranno la seconda testa ... il brasiliano è tornato a calcare per un’ultima volta un campo di un torneo ATP. Lo ha fatto per ricevere ...