Tabellone Atp Doha 2023 | Rublev e Auger-Aliassime tra i favoriti | c’è Sonego

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Ilprincipale del torneo ATP 250 di, in programma nella capitale del Qatar dal 20 al 26 febbraio. Andreydopo la precoce eliminazione a Rotterdam si sposta sul cemento all’aperto e sarà la prima testa di serie delqatariota, con un bye nel turno d’esordio. Stesso discorso anche per Felix, che non è riuscito a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa in Olanda. C’è un azzurro al via ed è Lorenzo, non fortunato nel sorteggio anche questa settimana, dato che dovrà vedersela contro Andy Murray e in caso di vittoria avrebbe il numero quattro del seeding Alexander Zverev. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATP...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : ATP Miami 2023 nove italiani partiranno dal tabellone principale. Jannik Sinner guida la truppa azzurra - #Miami… - OA_Sport : ATP Miami 2023, nove italiani partiranno dal tabellone principale. Jannik Sinner guida la truppa azzurra - - infoitsport : ATP Rio de Janeiro 2023, il tabellone di Lorenzo Musetti - zazoomblog : Tabellone Atp Marsiglia 2023: Sinner è la seconda testa di serie Hurkacz la prima - #Tabellone #Marsiglia #2023:… - infoitsport : Atp Marsiglia, Sinner ci riprova: ci saranno anche loro, il tabellone completo -

L'azzurro, che era il secondo favorito all'250, ha dovuto rinunciare pochi minuti prima di scendere in campo contro il giovane francese Arthur Fils, n.118, ingrazie ad una wild ...... si è ritirato a pochi minuti dall'ingresso in campo per il match di secondo turno (per lui l'esordio) contro il giovane francese Arthur Fils, n.118, ingrazie ad una wild card, per un ...

Atp 250 Marsiglia: tabellone, calendario, date, orari, tv Today.it

ATP Marsiglia, Sinner si ritira prima dell'esordio: "Ho un po' di febbre" Sky Sport

ATP Marsiglia 2023, il tabellone di Jannik Sinner: diverse vecchie conoscenze recenti all’orizzonte OA Sport

ATP Rio, il tabellone: Alcaraz grande favorito, anche Musetti e Fognini al via Ubitennis

Atp 500 Rio de Janeiro: tabellone, calendario, date, orari, tv Today.it

(Adnkronos) - Niente esordio per Jannik Sinner, unico azzurro in gara all'Atp 250 di Marsiglia (veloce indoor, montepremi 707.510 euro). Il 21enne di Sesto Pusteria, numero 12 del mondo e seconda test ...Atp Marsiglia 2023: ok Hurkacz e Dimitrov, Sinner si ritira a pochi minuti dalla sfida con Fils. Oggi si sono conclusi gli ottavi di finale.