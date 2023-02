Svezia, morto l'ex capo della polizia di Stoccolma: era al centro di uno scandalo per una relazione con una collega. «Ipotesi suicidio» (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'ex capo della polizia della regione di Stoccolma è stato trovato morto in un appartamento a Norrk Ping, nel centro del Paese. Mats Lofving, che era in carica fino a dicembre, era finito... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'exregione diè stato trovatoin un appartamento a Norrk Ping, neldel Paese. Mats Lofving, che era in carica fino a dicembre, era finito...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Svezia, morto l'ex capo della polizia di Stoccolma: era al centro di uno scandalo per una relazione con una collega. «Ipote… - Gazzettino : Svezia, morto l'ex capo della polizia di Stoccolma: era al centro di uno scandalo per una relazione con una collega… - MJDItaly : RT @nunimorenoTg2: Se un giornalista si dovesse accontentare delle fonti ufficiali #GiulioRegeni sarebbe morto per un incidente stradale...… - MCatzola : RT @CynicEma: Crapa pelata che fine ha fatto? È morto o è andato a trovare il bonus in Svezia? Comunque aridatece il bruttos, vestito come… - CynicEma : Crapa pelata che fine ha fatto? È morto o è andato a trovare il bonus in Svezia? Comunque aridatece il bruttos, ves… -