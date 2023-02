Suzuki e il Torino festeggiano decimo anniversario partnership (Di giovedì 23 febbraio 2023) Torino (ITALPRESS) – Suzuki e la squadra di calcio del Torino festeggiano il decimo anniversario di una partnership iniziata nel 2013. Accomunate da una storia ultracentenaria e gloriosa, passione e determinazione hanno permesso loro di vincere le sfide più impegnative e superare i momenti più difficili. Valori come coraggio, lealtà, orgoglio e senso di appartenenza hanno vestito come un’armatura i loro uomini e guidato nei decenni la loro attività, sempre proiettata verso il futuro ma con le radici saldamente ancorate al passato e al proprio territorio. Per celebrare i dieci anni insieme, oggi 23 febbraio è stata svelata una maglia limited Edition, chiamata “Fujin10”, disegnata da Kimihiko Nakada, Direttore del Suzuki Design Center di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023)(ITALPRESS) –e la squadra di calcio delildi unainiziata nel 2013. Accomunate da una storia ultracentenaria e gloriosa, passione e determinazione hanno permesso loro di vincere le sfide più impegnative e superare i momenti più difficili. Valori come coraggio, lealtà, orgoglio e senso di appartenenza hanno vestito come un’armatura i loro uomini e guidato nei decenni la loro attività, sempre proiettata verso il futuro ma con le radici saldamente ancorate al passato e al proprio territorio. Per celebrare i dieci anni insieme, oggi 23 febbraio è stata svelata una maglia limited Edition, chiamata “Fujin10”, disegnata da Kimihiko Nakada, Direttore delDesign Center di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TorinoFC_1906 : Il concept della “Fujin10” nasce dal capo designer del Suzuki Design Center Suzuki di Torino, Kimihiko Nakada, in c… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Una maglia speciale per celebrare 10 anni di partnership Suzuki-Torino - - blogsicilia : #notizie #sicilia Una maglia speciale per celebrare 10 anni di partnership Suzuki-Torino - - sportli26181512 : Torino, Vagnati: 'Mi aspetto un grande derby'. E sui rinnovi di Juric e dei giocatori in scandeza...: A margine del… - pupi89 : Vagnati : “Grazie a Suzuki abbiamo macchine a disposizione per portare in giro i ragazzi e per girare l'Europa a fa… -