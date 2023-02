Superbonus e politica | continuando così | ci facciamo solo del male

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 febbraio 2023) di Raffaele Tovino* In Italia il fenomeno dell’astensionismo dilaga, ma non c’è troppo da chiedersi perché. Nessun opinionista deve andare troppo lontano da ciò che accade sotto i suoi occhi per risalire alle cause di una tendenza che sembra ormai incontrovertibile. Nessuna sorpresa e meraviglia, insomma. Succede perché il cittadino – imprenditore o lavoratore che sia – nonnon ha perso la fiducia nei decisori politici, ma li teme come fonte principale di problemi che hanno come unico esito: la consapevolezza degli italiani di vivere in un Paese ingiusto. O almeno un Paese che non è serio. Infatti ci sarebbe da ridere, se la situazione non fosse seria e per molti italiani drammatica. Anche colè prevalsa la consuetudine italica di fare e disfare, costruire e poi distruggere, cambiando le regole in corsa, strada facendo. Un difetto che ...