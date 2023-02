Superbonus e cessione crediti, chi ha voluto le proroghe? Tutti. Quando i deputati FdI dicevano: “Avanti fino al 2025, no a continue modifiche” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ha innegabilmente rilanciato la crescita economica dopo il tonfo della recessione da Covid. Ma nel lungo periodo il combinato disposto di Superbonus 110%, sconto in fattura e cedibilità dei crediti edilizi non poteva che creare un notevole ammanco nei conti dello Stato, compensato solo in parte dalle maggiori entrate fiscali. fino al redde rationem con l‘Eurostat che ha portato alla repentina (e maldestra) frenata d’emergenza del governo Meloni. Il punto è che quelle misure straordinarie, volute dal governo Conte 2, tali avrebbero dovuto rimanere. Straordinarie, limitate nel tempo ai lavori realizzati nella seconda metà dell’anno pandemico e nel 2021. Come prevedeva il decreto Rilancio diventato legge a luglio 2020. Chi ha aperto la strada alle sei proroghe che hanno moltiplicato i cantieri ma anche le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ha innegabilmente rilanciato la crescita economica dopo il tonfo della reda Covid. Ma nel lungo periodo il combinato disposto di110%, sconto in fattura e cedibilità deiedilizi non poteva che creare un notevole ammanco nei conti dello Stato, compensato solo in parte dalle maggiori entrate fiscali.al redde rationem con l‘Eurostat che ha portato alla repentina (e maldestra) frenata d’emergenza del governo Meloni. Il punto è che quelle misure straordinarie, volute dal governo Conte 2, tali avrebbero dovuto rimanere. Straordinarie, limitate nel tempo ai lavori realizzati nella seconda metà dell’anno pandemico e nel 2021. Come prevedeva il decreto Rilancio diventato legge a luglio 2020. Chi ha aperto la strada alle seiche hanno moltiplicato i cantieri ma anche le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Da quello che apprendiamo il Governo in questi minuti sta approvando in Consiglio dei Ministri un decreto legge che… - GiuseppeConteIT : Ci chiediamo infine come farebbe a restare un minuto di più al Governo un partito, come Forza Italia, che in Parlam… - marattin : La maggior parte degli aderenti al M5S non sembra in grado di distinguere la misura del Superbonus da quella della… - pinoirrera : RT @CndcecConsiglio: Superbonus, necessarie modifiche ispirate alla ragionevolezza e all'equità. Il tesoriere Salvatore Regalbuto al @Corri… - solarenergy76 : @AnnalisaChirico @Cartabiancarai3 @RaiTre mannaggia, non riuscite proprio a non inventarvele. le frodi legate al su… -