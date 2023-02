Superbonus, Confassociazioni a tavolo Mef con soluzioni per condomini e imprese (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Labitalia) - Federica De Pasquale, presidente dell'organismo nazionale del condominio di Confassociazioni, e Antonio De Tata, presidente di Confassociazioni energia e sostenibilità hanno partecipato al tavolo tecnico del Mef sul Superbonus presieduto dal vice ministro, Maurizio Leo. “Due rappresentanti apicali della nostra Confederazione - ha ricordato il presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana - sono intervenuti per proporre soluzioni concrete e pragmatiche sulle problematiche che coinvolgono sia il mondo condominiale che quello delle imprese attive nel settore della riqualificazione energetica e delle costruzioni. Due comparti presenti in modo significativo nel sistema Confassociazioni e che sono ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Labitalia) - Federica De Pasquale, presidente dell'organismo nazionale delo di, e Antonio De Tata, presidente dienergia e sostenibilità hanno partecipato altecnico del Mef sulpresieduto dal vice ministro, Maurizio Leo. “Due rappresentanti apicali della nostra Confederazione - ha ricordato il presidente di, Angelo Deiana - sono intervenuti per proporreconcrete e pragmatiche sulle problematiche che coinvolgono sia il mondoale che quello delleattive nel settore della riqualificazione energetica e delle costruzioni. Due comparti presenti in modo significativo nel sistemae che sono ...

