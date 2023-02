Superbonus, anche MEF spinge per una soluzione rapida: guadagna terreno l’ipotesi F24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ieri pomeriggio si è svolto il primo dei tavoli tecnici al Mef, presieduto dal viceministro Maurizio Leo, fra governo, istituti di credito, costruttori e proprietà edilizia annunciati dopo i vertici a Palazzo Chigi per discutere di possibili modifiche al decreto sulle cessioni dei crediti del Superbonus. Si lavora a una soluzione ponte per gli esodati dagli incentivi. Presenti, oltre ai rappresentanti del ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio, Mase, Mimit, Mit, Agenzia delle entrate, Cdp, Sace e le associazioni Abi, Ance, Confedilizia, Confindustria, Confapi, Alleanza Cooperative italiane, Confartigianato, Cna, Confimi, Rete professioni tecniche, Casartigiani, Confcommercio, Confassociazioni e UPPI. Si punta sugli F24 Le compensazioni destinate a riaprire il mercato dei crediti d’imposta prodotti dai bonus edilizi si ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ieri pomeriggio si è svolto il primo dei tavoli tecnici al Mef, presieduto dal viceministro Maurizio Leo, fra governo, istituti di credito, costruttori e proprietà edilizia annunciati dopo i vertici a Palazzo Chigi per discutere di possibili modifiche al decreto sulle cessioni dei crediti del. Si lavora a unaponte per gli esodati dagli incentivi. Presenti, oltre ai rappresentanti del ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio, Mase, Mimit, Mit, Agenzia delle entrate, Cdp, Sace e le associazioni Abi, Ance, Confedilizia, Confindustria, Confapi, Alleanza Cooperative italiane, Confartigianato, Cna, Confimi, Rete professioni tecniche, Casartigiani, Confcommercio, Confassociazioni e UPPI. Si punta sugli F24 Le compensazioni destinate a riaprire il mercato dei crediti d’imposta prodotti dai bonus edilizi si ...

