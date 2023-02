Superbonus 110%, ecco le cifre per capire. Chi ha ragione fra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte – Il video (Di giovedì 23 febbraio 2023) Chi ha ragione nello scontro fra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte sul Superbonus 110%? Sono i numeri a chiarire. Alla data del 17 febbraio 2023 nei cassetti fiscali della Agenzia delle Entrate c’erano 110 miliardi di euro di crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi. La cifra è quella detta dalla Meloni, ed è giusto dire che quei bonus costano 2 mila euro per ogni italiano, compresi neonati e bambini piccoli. Però è vero quel che dice Conte perché solo i due terzi di quella somma sono relativi al Superbonus 110%, e il resto invece riguarda altri bonus edilizi pre-esistenti. Ma tutta quella somma è comunque riportabile a lui, perché la possibilità di compensare con crediti di imposta cedibili a ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) Chi hanello scontro frasul? Sono i numeri a chiarire. Alla data del 17 febbraio 2023 nei cassetti fiscali della Agenzia delle Entrate c’erano 110 miliardi di euro di crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi. La cifra è quella detta dalla, ed è giusto dire che quei bonus costano 2 mila euro per ogni italiano, compresi neonati e bambini piccoli. Però è vero quel che diceperché solo i due terzi di quella somma sono relativi al, e il resto invece riguarda altri bonus edilizi pre-esistenti. Ma tutta quella somma è comunque riportabile a lui, perché la possibilità di compensare con crediti di imposta cedibili a ...

