Superbike | GP Australia 2023 in tv | dove vederlo | programma | orari | streaming TV8 e Sky

Nel fine-settimana del 24-26 febbraio andrà in scena la prima tappa del Mondiale 2023 di Superbike. Sul circuito affascinante di Phillip Island, in Australia, assisteremo all'appuntamento d'apertura di una stagione che contempla 12 round totali, l'ultimo dei quali ancora da assegnare. Sul circuito Australiano prepariamoci a vivere tante emozioni, su un layout impegnativo che richiederà massima concentrazione ai piloti. Aperta la caccia allo spagnolo Alvaro Bautista. L'iberico, l'anno scorso, è stato il punto di riferimento indiscusso sulla Ducati. Una Rossa che si è dimostrata una moto molto performante che Alvaro ha saputo sfruttare alla grande. L'obiettivo a Borgo Panigale è quello di replicare, mentre chiaramente da parte di altri di cambiare lo spartito. Si pensi, ad esempio, al turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e ...

