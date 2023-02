Sunak come Johnson, uno i festini e l'altro lo shopping Inglesi senza pace. Al senzatetto: "Sei nel business?" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il premier britannico Rishi Sunak è finito al centro delle polemiche per il suo "status symbol", secondo il suo popolo, infatti, mentre la crisi si fa sentire e la gente è costretta a fare la fila ai centri di distribuzione del cibo, Sunak e la moglie ostentano tutta la loro ricchezza. Dopo i festini nel pieno della pandemia, costati il posto a Boris Johnson, adesso per il Regno Unito è scoppiata la grana dello shopping. Uno schiaffo alla miseria: anzi, - si legge sul Corriere della Sera - un colpo di ciabatta in faccia. Gli inquilini del numero 10 di Downing Street continuano a ostentare un’esistenza fatta di agi e mollezze. Rishi Sunak e sua moglie: la signora si è infatti appena lasciata fotografare per strada con ai piedi pantofole da 570 sterline (circa 65o euro), di ritorno dalla ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il premier britannico Rishiè finito al centro delle polemiche per il suo "status symbol", secondo il suo popolo, infatti, mentre la crisi si fa sentire e la gente è costretta a fare la fila ai centri di distribuzione del cibo,e la moglie ostentano tutta la loro ricchezza. Dopo inel pieno della pandemia, costati il posto a Boris, adesso per il Regno Unito è scoppiata la grana dello. Uno schiaffo alla miseria: anzi, - si legge sul Corriere della Sera - un colpo di ciabatta in faccia. Gli inquilini del numero 10 di Downing Street continuano a ostentare un’esistenza fatta di agi e mollezze. Rishie sua moglie: la signora si è infatti appena lasciata fotografare per strada con ai piedi pantofole da 570 sterline (circa 65o euro), di ritorno dalla ...

