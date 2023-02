Sul bacio tra Rosa Chemical e Fedez «non c’è reato», la procura archivia. Blanco resta indagato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il bacio sul palco di Sanremo tra Fedez e Rosa Chemical «non è un reato». La procura di Imperia ha infatti chiesto l’archiviazione dell’esposto presentato dal portavoce di Pro Vita & Famiglia, Jacopo Coghe, e dall’ex ministro per la Famiglia, Carlo Giovanardi nei confronti di Fedez e di Rosa Chemical, dopo la performance dei due artisti durante il Festival di Sanremo. Nell’esposto veniva sostenuto che i due artisti, durante l’esibizione, «hanno tenuto un comportamento di una gravità inaudita in diretta tv che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale». L’esposto era stato presentato era ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ilsul palco di Sanremo tra«non è un». Ladi Imperia ha infatti chiesto l’zione dell’esposto presentato dal portavoce di Pro Vita & Famiglia, Jacopo Coghe, e dall’ex ministro per la Famiglia, Carlo Giovanardi nei confronti die di, dopo la performance dei due artisti durante il Festival di Sanremo. Nell’esposto veniva sostenuto che i due artisti, durante l’esibizione, «hanno tenuto un comportamento di una gravità inaudita in diretta tv che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale». L’esposto era stato presentato era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Non potendo smentire lo «scoop» sulla premeditazione della scena di Fedez, Augias, Coletta e tutta la dirigenza di… - infoitcultura : Sul bacio tra Rosa Chemical e Fedez «non c'è reato», la procura archivia. Blanco resta indagato - piadiners1 : RT @dizilovee_: le cose che si dicono, l'atmosfera, il modo in cui si guardano, la tensione, la musica di sottofondo, la paura di lasciarsi… - BFloyd51 : Mi viene voglia di dargli un bacio sul becco da quanto è simpatico ?? - laltrodiego : Sotto la lente le norme sulla tutela minori per i casi Rosa Chemical-Fedez, per aver simulato un amplesso e per il… -