Suicidio sulla linea circumflegrea | domani i funerali di Luca Romano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... comeoneyouknow : Tw//suicidio Leggo sempre di più notizia di ragazzi che si tolgono la vita per l'università nonostante provi ad ev… - Camiraffaelli94 : Il risultato di una società sempre più fondata sulla competizione e meno sulla valorizzazione dell’unicità di ognun… - Nutizieri : Accompagnarono Paola a morire in Svizzera: fissata udienza sulla richiesta di archiviazione - BurgisRic : RT @ore14rai2: Santeramo in Colle (Bari), giallo sulla morte di Michelle Baldassarre. La Procura: 'Istigazione al suicidio'. A #Ore14 la te… - MMatteoMM_ : RT @ultimoranet: #Napoli, trovato in un dirupo a Somma Vesuviana il corpo della studentessa 26enne Diana Biondi. La giovane avrebbe mentito… -

'Il primo pensiero naturalmente va alla famiglia di Diana, per esprimere tutta la nostra vicinanza a familiari e ad amici che come noi si interrogano sul suo gesto estremo, disperato'. Così,tragedia di Diana Biondi, la studentessa universitaria 27enne di Somma Vesuviana che si è tolta la vita, sono intervenuti oggi Matteo Lorito, rettore dell'Università degli Studi di Napoli ...Non si conoscono le motivazioni che hanno indotto l'uomo a tentare il. Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto: Telefono Amico 199.Fin dove ti spingeresti per riportare in vita qualcuno In Giappone girano delle vocistoria ... una studentessa delle superiori indaga suldella sua compagna di classe e una madre giura ...

Diana Biondi, studentessa di lettere suicida: aveva mentito sulla tesi di laurea. L'ultimo sms al papà: «Non p ilmessaggero.it

Il focus è sul tema del carcere e su idee ... Nelle carceri italiane il numero di decessi per suicidio è allarmante e le condizioni degli istituti di pena dimostrano il tradimento della nostra ...GIARRE - Una situazione che poteva assumere pieghe ancor più pesanti, ma che fortunatamente si è risolta in un paio di fratture e un intento che non ha ...