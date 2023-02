Suicidio sulla linea circumflegrea: domani i funerali di Luca Romano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si chiamava Luca Romano ed era un dipendente dell’ANM il 48enne morto suicida lo scorso martedì nei pressi della stazione di Pianura della linea circumflegrea che da Licola arriva a Montesanto. L’impatto del convoglio è stato inevitabile perché pare che l’uomo si fosse posizionato appena fuori la galleria, prima della stazione di Pianura, la città Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si chiamavaed era un dipendente dell’ANM il 48enne morto suicida lo scorso martedì nei pressi della stazione di Pianura dellache da Licola arriva a Montesanto. L’impatto del convoglio è stato inevitabile perché pare che l’uomo si fosse posizionato appena fuori la galleria, prima della stazione di Pianura, la città Il Blog di Giò.

