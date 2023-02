Suicide Squad, David Ayer condivide foto del Joker di Jared Leto con un inedito look (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il regista di Suicide Squad David Ayer ha condiviso su Twitter foto del Joker di Jared Leto in una versione inedita per gli spettatori. La versione cinematografica di Suicide Squad è un altro film rispetto a quello che ha girato David Ayer, e il regista lo ha sempre detto. Ciò che non si è visto sul grande schermo, però, non è inedito solo per via del montaggio, e un buon esempio è rappresentato anche da questa foto del Joker di Jared Leto con un look mai proposto prima al cinema. Se, infatti, David Ayer continua da tempo a chiedere di mostrare ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il regista diha condiviso su Twitterdeldiin una versione inedita per gli spettatori. La versione cinematografica diè un altro film rispetto a quello che ha girato, e il regista lo ha sempre detto. Ciò che non si è visto sul grande schermo, però, non èsolo per via del montaggio, e un buon esempio è rappresentato anche da questadeldicon unmai proposto prima al cinema. Se, infatti,continua da tempo a chiedere di mostrare ...

