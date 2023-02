Successo per il Carnevale dell’Amicizia, gli organizzatori: “Puntiamo a renderlo evento regionale” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUn Carnevale che va oltre i confini provinciali. Questo è l’obiettivo prefissato dagli organizzatori del Carnevale dell’Amicizia che quest’anno ha avuto un grande Successo in tutte le tappe del cartellone. Quattro paesi uniti: Paupisi, Solopaca, Torrecuso e Ponte. Le quattro Pro Loco, il Forum dei Giovani di Torrecuso, Paupisi e Ponte in collaborazione alle tante associazioni territoriali come il Forum dei Giovani di Solopaca, ‘i Tampagni’ di Solopaca, le parrocchie di Torrecuso e di Paupisi, la Misericordia di Torrecuso, il Comitato San Rocco di Solopaca, l’Associazione Contadini di Torrecuso, l’associazione Pro Vitae di Paupisi, l’associazione Maestri Carraioli di Solopaca, le cooperative sociali di San Rocco, Centottanta e l’Aquilone di Solopaca e la Protezione Civile di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUnche va oltre i confini provinciali. Questo è l’obiettivo prefissato daglidelche quest’anno ha avuto un grandein tutte le tappe del cartellone. Quattro paesi uniti: Paupisi, Solopaca, Torrecuso e Ponte. Le quattro Pro Loco, il Forum dei Giovani di Torrecuso, Paupisi e Ponte in collaborazione alle tante associazioni territoriali come il Forum dei Giovani di Solopaca, ‘i Tampagni’ di Solopaca, le parrocchie di Torrecuso e di Paupisi, la Misericordia di Torrecuso, il Comitato San Rocco di Solopaca, l’Associazione Contadini di Torrecuso, l’associazione Pro Vitae di Paupisi, l’associazione Maestri Carraioli di Solopaca, le cooperative sociali di San Rocco, Centottanta e l’Aquilone di Solopaca e la Protezione Civile di ...

