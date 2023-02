Subito | inizia l' escalation nucleare russa Putin | dalle parole ai fatti | video terrificante

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 febbraio 2023) "Rafforziamo il nostro armamento". Alle, Vladimirfaseguire i. Prima i due rami del Parlamento russo approvano l'annunciata sospensione del trattato New Start sottoscritto con gli Stati Uniti per la reciproca riduzione dell'arsenale atomico. Quindi oggi, con unpubblicato sul sito del Cremlino, lo Zar "festeggia" la Giornata del Difensore della Patria dichiarando che sarà data particolare enfasi al potenziamento dell'armamentodel Paese. Un messaggio all'Ucraina, ma soprattutto a Joe Biden, alla Nato e all'Europa.ha affermato che i sistemi missilistici russi di punta basati sui silo Sarmat, armati con missili balistici intercontinentali orbitali pesanti a propellente liquido in grado di ...