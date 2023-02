Striscia chiede il contratto segreto a Chiara Ferragni dopo le polemiche (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nonostante il Festival di Sanremo 2023 sia terminato ormai da settimane, si parla ancora di Chiara Ferragni e delle polemiche legate alla sua presenza alla kermesse. Striscia la Notizia con Pinuccio e il suo Radio Scoglio 24, è tornata ad occuparsi del Festival ed, in particolare, proprio del caso Chiara Ferragni e il suo contratto. Amazon Prime a Sanremo 2023, indagini di Striscia su Chiara Ferragni A quanto pare, dietro le quinte del Festival di Sanremo erano presenti le telecamere di Amazon Prime per riprendere le avventure di Chiara Ferragni. Come mai? Ovviamente in vista della seconda stagione della serie che parla di lei, di suo marito e della loro famiglia, The Ferragnez. Così ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nonostante il Festival di Sanremo 2023 sia terminato ormai da settimane, si parla ancora die dellelegate alla sua presenza alla kermesse.la Notizia con Pinuccio e il suo Radio Scoglio 24, è tornata ad occuparsi del Festival ed, in particolare, proprio del casoe il suo. Amazon Prime a Sanremo 2023, indagini disuA quanto pare, dietro le quinte del Festival di Sanremo erano presenti le telecamere di Amazon Prime per riprendere le avventure di. Come mai? Ovviamente in vista della seconda stagione della serie che parla di lei, di suo marito e della loro famiglia, The Ferragnez. Così ...

