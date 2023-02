(Di giovedì 23 febbraio 2023) Lasulledelle Organizzazioni non governative che effettuano salvataggi nel Mediterraneo di migranti, con il via libera definitivo dell'Aula del Senato (84 voti a favore e 61 contrari), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MgraziaT : RT @paoloangeloRF: “ suscitano preoccupazione navi nucleari nel baltico, anche se si parla di una stretta da parte degli americani. si acqu… - paoloangeloRF : “ suscitano preoccupazione navi nucleari nel baltico, anche se si parla di una stretta da parte degli americani. si… -

Lasulledelle Organizzazioni non governative che effettuano salvataggi nel Mediterraneo di migranti, con il via libera definitivo dell'Aula del Senato (84 voti a favore e 61 contrari), ...E Introduce nuove regole per il salvataggio dei migranti in mare con una "" sull'operato delleumanitarie, regolando la questione dei salvataggi multipli. Con sanzioni pesanti per chi non ...

Stretta su navi Ong è legge, le regole dai porti alla confisca Agenzia askanews

Ue vara stretta su trasporto bestiame via nave - Terra & Gusto Agenzia ANSA

Decreto Ong approvato alla Camera. Dal porto di sbarco alle multe: ecco cosa prevede Il Sole 24 ORE

Msc Aurelia non sarà l’unica nave noleggiata dalla Turchia come hotel galleggiante shippingitaly.it

"Navi madre" e viaggi per immigrati facoltosi, il procuratore Vella: "Le organizzazioni tunisine si strutturano sulla falsa riga della Libia" AgrigentoNotizie

Roma, 23 feb. (askanews) - La stretta sulle navi delle Organizzazioni non governative che effettuano salvataggi nel Mediterraneo di migranti, con ...L'obiettivo che si pone è quello di regolamentare l'attività delle navi Ong nel Mediterraneo. Le nuove regole, di fatto, introducono una stretta per le navi umanitarie. In primis si richiedono, alle ...