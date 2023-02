Strage Rigopiano, 29 vittime e 11 superstiti nella tragedia hotel (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Strage di Rigopiano, le cinque condanne e 25 assoluzioni in primo grado arrivano a poco più di sei anni dalla tragedia. Era il 18 gennaio 2017, quando una valanga travolse l’albergo Rigopiano di Farindola, nel pescarese. Il bilancio fu pesantissimo: 29 morti, 11 superstiti miracolosamente sopravvissuti dopo essere rimasti ore e ore tra le macerie della struttura sommersa dalla slavina. Erano i giorni della grande emergenza neve e tutto l’Abruzzo soffriva dei disagi dell’isolamento. nella regione, già sconvolta dal maltempo, la mattina del 18 gennaio si verificarono tre scosse di terremoto di magnitudo importante. All’interno dell’hotel in quel momento c’erano quaranta persone (28 ospiti, di cui quattro bambini e 12 dipendenti), rimasti ‘imprigionati’, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) –di, le cinque condanne e 25 assoluzioni in primo grado arrivano a poco più di sei anni dalla. Era il 18 gennaio 2017, quando una valanga travolse l’albergodi Farindola, nel pescarese. Il bilancio fu pesantissimo: 29 morti, 11miracolosamente sopravvissuti dopo essere rimasti ore e ore tra le macerie della struttura sommersa dalla slavina. Erano i giorni della grande emergenza neve e tutto l’Abruzzo soffriva dei disagi dell’isolamento.regione, già sconvolta dal maltempo, la mattina del 18 gennaio si verificarono tre scosse di terremoto di magnitudo importante. All’interno dell’in quel momento c’erano quaranta persone (28 ospiti, di cui quattro bambini e 12 dipendenti), rimasti ‘imprigionati’, ...

