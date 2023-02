Strage di Rigopiano | condannato solo il sindaco Assolto il prefetto La rabbia dei parenti delle vittime | “Vergogna | venduti!”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Urla e insulti dopo la sentenza, al processo per ladi. Due anni e otto mesi aldi Farindola (Pescara) Ilario Lacchetta. Questa la sentenza di condanna appena pronunciata dal gup del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea per la tragedia dell'Hoteldi Farindola L'articolo proviene da Firenze Post.

Il processo di primo grado si chiude con 5 condanne. Lacrime dei parenti delle vittime: "Vergogna" Il primo grado del processo per la strage di Rigopiano - con la morte di 29 persone nel gennaio 2017 - si chiude con 5 condanne e 25 assoluzioni. Caos in aula dopo la lettura della sentenza nell'aula del Tribunale di Pescara.

Dopo più di 6 anni dalla tragedia, è giunto alla conclusione il processo di primo grado per quanto avvenuto in località Rigopiano, dove un hotel di Farindola venne travolto da una valanga, il 18 gennaio 2017.