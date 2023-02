Stop a benzina e diesel, la Lega raccoglie firme contro il divieto europeo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Leggi Anche Stop della Ue alle auto a benzina e diesel dal 2035, Urso: 'I tempi imposti sono fuori dalla realtà' - Salvini: follia Leggi Anche Auto a benzina e diesel, Stop vendita dal 2035 in Ue: c'è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 febbraio 2023) Leggi Anchedella Ue alle auto adal 2035, Urso: 'I tempi imposti sono fuori dalla realtà' - Salvini: follia Leggi Anche Auto avendita dal 2035 in Ue: c'è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Sullo stop alle auto a benzina e diesel il governo italiano nelle sedi decisionali vere (che non sono il Parlamento… - SusannaCeccardi : Chi fa il benzinaio ha presente che Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva hanno votato in Europa lo… - mattino5 : 'Avete votato per far saltare in Europa 200mila posti di lavoro, 80mila in Italia, sulla base di presupposti non sc… - Restani_Claudio : STOP DIVIETO AUTO BENZINA E DIESEL DAL 2035! Io sono il 669esimo firmatario: Firma anche tu su… - Agenzia_Ansa : Parte la raccolta delle firme della Lega contro lo stop alle automobili a benzina. Centinaia di gazebo nel weekend… -