Stoltenberg, segnali che Cina intende fornire armi a Mosca (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ci sono "alcuni segnali" che la Cina avrebbe piani per supportare la Russia nell'invasione dell'Ucraina, ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il quale fa appello a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ci sono "alcuni" che laavrebbe piani per supportare la Russia nell'invasione dell'Ucraina, ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens, il quale fa appello a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Stoltenberg, segnali che Cina intende fornire armi a Mosca - Segretario Nato a media, 'violerebbe diritto internazi… - veratto_A : RT @ErmannoKilgore: Stoltenberg: 'Segnali che la Cina intende fornire armi a Mosca'. ?????? le armi per le guerre le possono fornire solo l’Eu… - MTommesani : RT @Geopoliticainfo: ??Ci sono 'alcuni segnali' che la #Cina avrebbe piani per supportare la Russia nell'invasione dell'#Ucraina, ha dichiar… - TorciaPolitica : RT @Geopoliticainfo: ??Ci sono 'alcuni segnali' che la #Cina avrebbe piani per supportare la Russia nell'invasione dell'#Ucraina, ha dichiar… - PoliticaNewsNow : Ucraina, Stoltenberg: 'Segnali di un sopporto della Cina alla Russia' -