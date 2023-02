(Di giovedì 23 febbraio 2023) A parlare èin una intervista rilasciata alla Gazzetta. Presidente deldal 2017,si sta godendo lo straordinario periodo di forma della squadra salentina, e dopo la vittoria contro l’Atalanta a Bergamo si gode anche il 13 posto. «Facciamo che quella di Bergamo è extra. Ma se devo aggiungere una cosa sulleè che lo store stale scorte. E lein. Questo mi rende orgoglioso». Il presidente non ha tutti i torti, basti pensare che in Spagna vanno pazzi della coppia Baschirotto-Umtiti. Sul difensore italiano: «Federico è simbolo dell’Italia che lavora onestamente. Un esempio sano. Ma lasciamo il calciomercato che ora infastidisce». Il riferimento è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Sticchi Damiani: «Stiamo esaurendo le maglie del Lecce. Ce le chiedono in tutta Europa» Alla Gazzetta: «Il Lecce h… - sportli26181512 : Sticchi Damiani si gode il Lecce dei miracoli: 'Salvi al più presto e coi conti ok': Sticchi Damiani si gode il Lec… - Gazzetta_it : Sticchi Damiani si gode il #Lecce dei miracoli: “Salvi al più presto e coi conti ok”#SerieA - stefanodonno75 : Stefano Donno Web Tv: Intervista Prof. Saverio Sticchi Damiani - Convegn... - CaputoItalo : LECCE SU LECCE DA UN'IDEA DI STEFANO DONNO : Intervista Prof. Saverio Sticchi Damiani - Convegn... -

Al centro della scena, al fianco del presidente dell'Aci Angeloe al delegato regionale Daniele Settimo, il presidente del Coni Giovanni Malagò e l'amministratore delegato della ...Diciotto punti raccolti nelle ultime dieci giornate: da novembre in poi, il Lecce di Saverioe del direttore Pantaleo Corvino ha perso soltanto in due occasioni. Se il campionato fosse iniziato il 9 novembre, i salentini oggi sarebbero al quarto posto in classifica e in piena ...

Sticchi Damiani si gode il Lecce dei miracoli: “Salvi al più presto e coi conti ok” La Gazzetta dello Sport

Lecce, Sticchi Damiani: "Salvezza, siamo a buon punto. Falcone Proveremo a riscattarlo, ma c'è un nodo con la Samp" GianlucaDiMarzio.com

GdS – Sticchi Damiani: “Il mercato ora infastidisce e basta” – Calcio Lecce Calcio Lecce

GdS – Sticchi Damiani: “Già concordato il premio salvezza” – Calcio Lecce Calcio Lecce

Gravina applaude il Lecce, Sticchi Damiani: "Noi un modello, è finito il tempo dei bilanci creativi" TUTTO mercato WEB

“Sono andato da loro prima della partita. A prescindere dal risultato. Per ringraziarli”. Ogni volta che parli con Saverio Sticchi Damiani, l’uomo che, dai suoi studi legali e con un’instancabile ...Saverio Sticchi Damiani, Presidente del Lecce, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato della stagione ...