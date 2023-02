Steven Spielberg su The Fabelmans: "Nato durante la pandemia" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il regista ha raccontato in che modo la pandemia lo ha convinto a mettersi al lavoro sul film semi-autobiografico. Da anni Steven Spielberg sognava di raccontare la storia della sua infanzia in un film e proprio negli anni in cui è arrivata una pandemia globale si è convinto a trasformare quel sogno in realtà, girando The Fabelmans. Tornando a parlare di The Fabelmans, candidato a miglior film ai prossimi Premi Oscar, Spielberg ha rivelato che è stata probabilmente l'arrivo della pandemia a dargli il coraggio necessario a raccontare questa storia: "La paura che ho provato per la pandemia mi ha dato il coraggio di raccontare la mia storia più personale", ha dichiarato Spielberg durante la conferenza ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il regista ha raccontato in che modo lalo ha convinto a mettersi al lavoro sul film semi-autobiografico. Da annisognava di raccontare la storia della sua infanzia in un film e proprio negli anni in cui è arrivata unaglobale si è convinto a trasformare quel sogno in realtà, girando The. Tornando a parlare di The, candidato a miglior film ai prossimi Premi Oscar,ha rivelato che è stata probabilmente l'arrivo dellaa dargli il coraggio necessario a raccontare questa storia: "La paura che ho provato per lami ha dato il coraggio di raccontare la mia storia più personale", ha dichiaratola conferenza ...

